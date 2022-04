Un copil de aproape 3 ani a murit inecat in raul Cibin

Un copil de aproape 2 ani si 9 luni a murit miercuri seara. El a fost gasit in stare grava in albia raului Cibin, in zona orasului Talmaciu. Acesta fusese dat disparut de tatal sau.Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, politistii au fost sesizati miercuri seara de tatal copilului ca fiul sau de 2 ani si 9 luni a plecat de la domiciliu in jurul orei 18.50 si nu a mai revenit.S-au constituit echipe de cercetare, formate din patrule de politie, pompieri voluntari din Talmaciu si membri ai ... citeste toata stirea