Un fals medic de familie a fost retinut de politisti dupa ce a consultat mai multi copii si a prescris retete

Un fals medic de familie din Sibiu a fost retinut de politisti dupa ce a fost reclamat de un pacient care si-a dat seama ca este un impostor. Acuzatul este un prieten al medicului de familie din comuna Nocrich si i-a tinut locul cat a fost in concediu. Barbatul a consultat mai multi copii si a prescris retete in timpul in care a pretins ca este medic."La data de 21 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Sibiu au retinut un sibian in ... citeste toata stirea