Un medic din regiunea Kiev isi cauta loc de munca la Sibiu

Olena si baietelul sau de 2 ani au venit in Sibiu din orasul Makariv, regiunea Kiev, zona puternic afectata de bombardamentele rusesti.Olena isi doreste sa munceasca si pentru asta cauta sa se angajeze in domeniul medical la Sibiu. Ea a lucrat ca medic de laborator oncologie in Ucraina.Medicul are experienta in numararea mielogramelor, calculul formulei sanguine, examinarea microscopica a lichidului cefalorahidian, in microscopia sedimentului urinar, in examinarea microscopica a unui frotiu ... citeste toata stirea