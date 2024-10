Un medic sibian a intrat cu masina intr-un stalp, la Selimbar! Alcoolemie de 0,80 mg/l!

Incidentul s-a produs sambata dimineata pe str. Pictor Brana, din Selimbar. Tanarul in varsta de 36 ani este medic la Spitalul Judetean Sibiu. Acesta a condus baut si a intrat cu masina intr-un stalp de iluminat pe care l-a scos din pamant."La data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 05.20, in timp ce conducea un autoturism pe strada Pictor Brana din Selimbar, un localnic in varsta de 36 de ani a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un stalp. Testarea ... citește toată știrea