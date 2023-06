Un barbat de 64 de ani, din municipiul Medias, a murit, miercuri, intr-un accident care a avut loc in judetul Alba. Acesta conducea un autoturism in zona intersectiei Drumului Comunal 31 cu Drumul National 14 B, cand a intrat in coliziune cu un autoturism condus pe Drumul National 14B de un barbat de 50 de ani, din municipiul Blaj, judetul Alba.In urma accidentului, medieseanul a suferit leziuni corporale ... citeste toata stirea