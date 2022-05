Un microbuz a intrat intr-un stalp in noaptea de duminica spre luni pe DN 1, in zona localitatii Bradu. Trei persoane au fost ranite si au fost duse la spital.Potrivit IPJ Sibiu, o tanara de 21 de ani, in timp ce conducea un microbuz pe directia Sibiu - Brasov, in localitatea Bradu, pe un tronson in curba usoara la stanga, a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat intr-un stalp de pe partea dreapta a sensului de mers.In ... citeste toata stirea