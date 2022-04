Un microbuz destinat transportului de persoane in care se aflau 11 adulti si un copil de cinci ani s-a rasturnat, marti, 12 aprilie, pe DN 14, intre Medias si Brateiu, informeaza ISU Sibiu.Potrivit oamenilor legii, microbuzul de capacitate 16+1, in care se aflau 12 persoane, efectua o cursa pe ruta Dumbraveni - Medias.Autovehiculul s-a rasturnat in afara carosabilului, iar mai multe persoane au ... citeste toata stirea