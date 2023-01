Un mort si un ranit grav dupa un accident pe DN 1, la Vestem

Un tanar de 17 ani a murit si altul, in varsta de 21 de ani, a fost grav ranit, in timpul noptii de miercuri spre joi, cand mopedul pe care se aflau a fost lovit de un autoturism condus de un barbat din Constanta. Accidentul s-a produs in jurul orei 01.30, pe DN 1, la km. 299+600m, in zona localitatii Vestem.Din primele cercetari efectuate la locul producerii accidentului, politistii au stabilit ca mopedul era condus pe contrasens, pe banda 2 a directiei Valcea - Sibiu. Acesta a fost lovit de ... citeste toata stirea