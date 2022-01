Alexandru Coman, un om de afaceri din Sibiu, in varsta de 49 de ani, dat disparut de familie in urma cu trei luni, a fost gasit mort in Padurea Baneasa din Capitala, potrivit Antena 3.Barbatul a disparut la sfarsitul lunii octombrie 2021.Tudele si prietenii au cerut ajutorul Politiei, dar si al oamenilor, printr-o postare pe Facebook, in speranta ca il ... citeste toata stirea