Un pacient internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sibiu, in sectia Neurochirurgie, a cazut de la etajul al treilea in circumstante necunoscute. Politia Sibiu a deschis o ancheta pentru moarte suspecta."Pacientul a fost adus la spital in cursul zilei de marti 30 mai, cu o plaga fronto-parietala dreapta, care a fost suturata in cadrul Unitatii de Primiri Urgente. Examenul tomografic a evidentiat si fisurarea cutiei craniene, motiv pentru care pacientul a fost preluat pentru ... citeste toata stirea