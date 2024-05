Un premiu I si mentiuni pentru elevii sibieni, la olimpiadele de limbi moderne de la Iasi si Deva

Inspectoratul Scolar Judetean sibiu informeaza ca, in intervalul 26 aprilie - 1 mai, a avut loc, la Iasi, etapa nationala a Olimpiadei de Limba Franceza si etapa nationala a Olimpiadei Nationale de Limbi Romanice, iar la Deva s-a desfasurat Olimpiada Nationala de Limba Engleza in Deva. Tinerii elevi sibieni s-au remarcat in cadrul acestor competitii.La olimpiada de limba franceza din Iasi a participat un grup de opt elevi sibieni, Gheorghiu Ariana, Anghel Anna Victoria, Tigan Lea Clara, ... citește toată știrea