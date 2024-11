Un record la parcari aiurea: 11 intr-o ora, mai ales in zona scolii de pe Iorga

Politistii sibieni au reusit luni, intr-un interval de numai o ora, sa "prinda" 11 autovehicule parcate neregulamentar. Majoritatea erau parcate in zona str. Nicolae Iorga, "in apropierea unei scoli gimnaziale", plus pe o strada secundara, in zona Caii Dumbravii."Politistii rutieri au luat azi masuri ca prima zi dupa intoarcerea din vacanta a elevilor sa fie una in siguranta, ferita de pericolele pe care parcarea neregulamentara le poate genera.Actiunea politistilor a vizat constientizarea ... citește toată știrea