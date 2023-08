Autorul a numeroase lucrari, elenistul, istoricul si teologul s-a nascut in 5 august 1838 in localitatea Erbiceni, judetul Iasi, in familia preotului Ion Ionescu. Mama, Zoita, era insasi fiica de preot. Era unul din cei patru copii ai familiei acestuia (trei baieti: Gheorghe, Constantin, Dumitru si o fata, Marghioala). Dupa unele surse, familia s-ar trage din Oltenia. Datorita ocupatiei austriece, stramosii parasesc aceasta zona geografica si se stabilesc in Moldova, la Erbiceni. De la numele ... citeste toata stirea