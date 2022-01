Un salon din Sibiu a donat par pentru copiii bolnavi de cancer - "L-am adunat de peste un an"

In salonul de infrumusetare "Mr&Mrs Style" din Sibiu a luat nastere o initiativa nobila. Cei care lucreaza aici au donat 15 codite de par unei asociatii din Bucuresti care se ocupa cu confectionarea de peruci pentru copiii bolnavi de cancer. Curand, acestea vor ajunge la fetitele greu incercate de aceasta boala nemiloasa, in incercarea de a amortiza, atat cat este posibil, impactul emotional cu care se confrunta."In luna decembrie am gasit o asociatie din Bucuresti, Asociatia ... citeste toata stirea