Un sibian a busit o masina parcata si a fugit - Apoi a intrat intr-un stalp

"La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 19,30, pe raza localitatii Nou, comuna Rosia, un localnic in varsta de 38 de ani a condus un autoturism pe strada Pestilor, a efectuat manevra de mers inapoi si a acrosat un autoturism parcat, in urma evenimentului rezultand numai pagube materiale. Dorind sa paraseasca locul producerii tamponarii, conducatorul auto a parcurs o distanta de cateva zeci de metri, a virat brusc stanga, a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu ... citeste toata stirea