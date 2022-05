Un barbat in varsta de 75 de ani, din Sibiu, a murit, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara (cifa cu pompa). Accidentul s-a produs marti seara, la intersectia strazilor Calea Cisnadiei cu Ariesului.Din primele cercetari se pare ca soferul autoutilitarei conduse pe strada Ariesului de catre un sibian in varsta de 45 de ani, a patruns in intersectia cu ... citeste toata stirea