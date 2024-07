Un singur 10 la Sibiu, la Evaluarea Nationala. Bucuresti, Iasi si Cluj, pe primele locuri

Emotiile elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala au luat sfarsit. Rezultatele au fost publicate pe site-ul evaluare.edu.ro, fiecare candidat putand accesa notele in baza unui cod.Potrivit datelor publicate de edupedu, la nivelul judetului Sibiu exista o singura medie de 10. Cei mai multi absolventi de 10 au fost in Bucuresti, 28 de medii, Iasi, cu un numar de 7 si Cluj, unde 6 elevi au obtinut nota maxima.Contestatiile pot fi depuse in format fizic si electronic, in zilele de 3 ... citește toată știrea