Un sofer a lovit o turma de oi pe drumul dinspre Cristian spre Sacel. 20 de ovine au murit

Un barbat de 58 de ani, din Saliste a lovit o turma de oi, pe DN1. In urma accidentului 20 de ovine au murit, iar masina a fost avariata."In aceasta dimineata, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, la km. 323, dinspre Cristian spre Sacel, un barbat in varsta de 58 de ani, din Saliste a lovit o turma de oi aflata pe ... citește toată știrea