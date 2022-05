Un sofer baut a provocat un accident pe drumul dintre Cartisoara si Arpasu de Sus

Politistii rutieri au intervenit, luni, la un accident produs pe DJ 141P, Cartisoara - Arpasu de Sus. Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca soferul in varsta de 25 de ani, din Scoreiu, in timp ce conducea un autoturism spre Arpasu de Sus, a pierdut controlul directiei de deplasare si s-a rasturnat, iesind in afara drumului.Soferul, singur in autoturism, a fost ranit, iar o ambulanta SMURD l-a transportat la spital constient.Testarea alcoolscopica a ... citeste toata stirea