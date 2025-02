Un sofer baut si unul cu masina neinmatriculata, depistati de politisti

Ziua de joi, 6 februarie a fost cu ghinion pentru doi soferi. Acestia au fost opriti de politistii rutieri, in urma controalelor unul dintre ei alegandu-se cu dosar penal.Este vorba despre doi barbati, unul sanctionat pentru consum de alcool, altul pentru ca circula cu masina neinmatriculata."La data de 6 februarie, in jurul orei 10.00, in orasul Saliste, politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Saliste au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Garii de catre un localnic ... citește toată știrea