Un sofer care a condus beat si a provocat un accident trebuie sa dea 30.000 de euro unui pasager

Dupa ani de procese prin doua instante de judecata, magistratii Curtii de Apel Alba Iulia au dat o decizie definitiva in cazul unui sofer care a provocat un accident rutier in 2019. Aceasta conducea sub influenta bauturilor alcoolice, pe DN 1, Directia Ramnicu Valcea - Sibiu si a luat la ocazie o alta persoana. La un moment dat a pierdut controlul volanului si a intrat in gardul unei societati comerciale, scrie alba24.ro.Pasagerul a fost grav ranit si a avut nevoie de peste 80 de zile de ... citeste toata stirea