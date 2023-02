Un sofer din Valcea, baut, a provocat un accident la intrarea in Slimnic. Doi copii, raniti

Politistii rutieri au intervenit marti dimineata la un accident de circulatie produs pe DN 14, la intrarea in localitatea Slimnic. Soferul era baut, iar doi copii au ajuns la spital.Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism pe directia Sibiu - Medias, la intrarea in localitatea Slimnic, un barbat in varsta de 53 de ani a pierdut controlul directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara drumului.In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a ... citeste toata stirea