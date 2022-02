Un tanar a fugarit cu drujba un barbat, prin Marsa

Un echipaj de jandarmerie a fost sesizat de catre politistii din Sibiu ca o persoana in varsta de 23 de ani ar fi fost agresata pe strada Cindrel din localitatea Marsa.Ajunsi la fata locului, jandarmii au depistat tanarul in varsta de 23 de ani, din Marsa, care avea asupra sa o drujba pusa in functiune, in timp ce alerga dupa un barbat in varsta 52 de ani, din Selimbar."Totul a pornit de la faptul ca, in timpul unei discutii intre cei doi, tanarul ar fi fost palmuit de barbat. Jandarmii au ... citeste toata stirea