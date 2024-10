Un tanar a furat o masina din Fagaras si a fost prins in Selimbar. Se pare ca era drogat

Un tanar de 19 ani a furat duminica dimineata o masina din Fagaras si, cu toate ca nu avea permis de conducere, a ajuns in scurt timp in Selimbar. Aici, politistii au reusit sa il retina, dupa ce l-au urmarit pentru ca nu oprise la semnalele lor. Testarea a scos la iveala faptul ca tanarul se afla si sub influenta unor substante interzise.Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, "la data de 20 octombrie 2024, in jurul orei 10:30, Politia Municipiului Fagaras a fost sesizata de catre detinatorul ... citește toată știrea