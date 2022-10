Un tanar beat a furat o masina de politie si s-a jucat de-a agentul pe Bulevardul Mihai Viteazu

Situatie demna de o tragi-comedie in municipiul Sibiu: un tanar in varsta de 23 de ani a fost identificat de politisti in timp ce conducea sub influenta bauturilor alcoolice un autoturism neinmatriculat. Dupa ce a fost condus pentru recoltarea probelor biologice, barbatul si-a continuat aventura bahica : a sustras o autospeciala de politie si s-a pus pe oprit soferi in trafic, pe Bulevardul Mihai Viteazu, ca un politist de la Rutiera."Filmul" in care a "jucat" tanarul s-a terminat, insa, ... citeste toata stirea