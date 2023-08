Un tanar in varsta de 23 de ani a fost gasit mort, cu leziuni in zona capului, in fata unui imobil din cartierul Ipas. Cadavrul a fost gasit sambata seara, in jurul orei 22.00.Politistii de investigatii criminale, criminalistii, precum si medic legist din cadrul Serviciului de Medicina Legala Sibiu s-au deplasat pe strada Henri Coanda, constatandu-se ca este vorba despre un tanar in varsta de 23 de ani, din municipiul Sibiu."Intrucat in urma examinarii sumare a cadavrului s-a conturat ... citeste toata stirea