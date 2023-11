Un barbat de 29 de ani, din judetul Mures, a fost trimis in judecata pentru dare de mita.Prim procuror adjunct Mihaela Ruginosu, in calitate de purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, a transmis ca in urma administrarii probatoriului, prin rechizitoriul din data de 2 noiembrie 2023, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus trimiterea in judecata in stare de control judiciar a unui tanar in varsta de 29 ani, nascut si domiciliat in ... citeste toata stirea