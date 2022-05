Un tanar drogat a provocat un accident pe Soseaua Alba Iulia

Un tanar in varsta de 23 de ani, din Sura Mare, a provocat un accident pe Soseaua Alba Iulia, iar politistii spun ca acesta consumase substante interzise.Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 12.00, in municipiul Sibiu. In timp ce conducea autoturismul pe strada Strandului, tanarul in varsta de 23 de ani, din Sura Mare, ar fi patruns in intersectia cu Soseaua Alba Iulia virand la stanga fara sa acorde prioritate. A intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar dinspre aeroport, ... citeste toata stirea