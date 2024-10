Un tanar politist a pierdut controlul volanului si a iesit de pe carosabil, pe un teren agriol

Politistii ruieri au intervenit la un accident care s-a propus in aceasta dupa masa, pe DJ 106, in afara localitatii Hosman. Un tanar politist, de 21 de ani, din Hosman a pierdut controlul masinii si a intrat pe un teren agricol. Acesta a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Potrivit IPJ soferul este agent de politie in cadrul Sectiei de Politie Rurala Agnita si se intorcea de la serviciu, cu ... citește toată știrea