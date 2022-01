Un tanar sibian a dat lovitura in afaceri cu o vulcanizare mobila. "Clientii suna si in miez de noapte"

Razvan Oprea, un tanar sibian in varsta de 20 de ani, are de aproape trei luni o vulcanizare mobila cu care merge la clienti in tot judetul, avand numeroase comenzi. Tanarul a investit aproximativ 11.000 de euro in afacere si are numeroase interventii chiar si in miez de noapte. "Lucrand in domeniu, mi-am dat seama ca este o oportunitate sa fac o vulcanizare mobila. Am lucrat in domeniu peste opt luni inainte sa imi deschid afacerea, mi-am luat si un atestat", a declarat Razvan Oprea pentru ... citeste toata stirea