In perioada 7 - 14 septembrie un tronson al strazii Viitorului, cel dintre Calea Gusteritei si str. Muresului, se inchide circulatiei, anunta Primaria Sibiu.Inchiderea este necesara pentru a permite constructorului CON-A executia unor lucrari de foraj in vederea realizarii pasarelei peste Cibin in cadrul proiectului de creare a traseului pentru biciclete de pe malul ... citeste toata stirea