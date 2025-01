Un veteran al artei plastice din Sibiu imbina sculptura, pictura si grafica in numeroase lucrari

Calin Baciu, un sculptor si artist boem care locuieste in Sibiu din anii '80, a ales sa se dedice artei pentru ca, spune el, nu i-au placut stiintele exacte. De-a lungul timpului, barbatul a realizat numeroase lucrari care includ sculptura, pictura, grafica si desen, iar atelierul sau de pe strada Gladiolelor reprezinta locul in care da frau liber imaginatiei.Acesta este membru al Uniunii Artistilor Plastici din Sibiu, iar in cadrul Galeriilor UAP a organizat tot felul de expozitii. Pentru el, ... citește toată știrea