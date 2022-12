Una calda, una rece: asa sunt zilele acestei saptamani

Luni, vremea se va raci devenind apropiata de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, cuinnorari temporare ziua, cand local se vor semnala precipitatii mixte slabe. La munte va ninge. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari locale de 50-60 km/h, iar in zona de munte va sufla in general moderat cu rafale ce vor atinge temporar 70-80 km/h in zonele inalte, viscolind zapada. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1 si 3 grade, iarcele minime intre -9 si -7 grade. ... citeste toata stirea