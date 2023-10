Fraze precum "Cineva mi-a furat portofelul!" sau "Mi-au disparut hainele de pe cearsaf!" rostite in Complexul Lacurilor naturale sarate de la Ocna Sibiului se pare ca au devenit doar o amintire. Pentru prima oara, in sezonul estival 2023 politistii din Ocna Sibiului nu au primit nicio sesizare privind comiterea vreunui furt in zona turistica a statiunii. Comparativ cu anii trecuti, cand existau in medie 7-10 furturi pe sezon, in vara lui 2023 nu a fost inregistrata nicio astfel de infractiune. ... citeste toata stirea