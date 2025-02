Unde pot pleca sibienii, in drumetie, in prima luna de primavara

Prima luna de primavara vine cu drumetii pentru toti: de la mic la mare, pentru incepatori si pentru cei obisnuiti cu muntele.Programul Anii Drumetiei a pregatit pentru sibieni excursii la Cascada Balea si Piatra Rasunatoare, in Esara Surilor de Lemn, in aria protejata Elesteele de la Mandra, pe Via Transilvanica in Situl Natura 2000 sau spre Saua Serbanei si Varful Niculesti.Astfel, excursiile incep sambata, 1 martie, cu o drumetie usoara, in familie, pe dealurile din Copsa Mica, ghid ... citește toată știrea