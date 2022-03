Unitatea de Achizitii Publice Centralizate Judetul Sibiu a publicat in SEAP primul anunt

Consiliul Judetean Sibiu anunta progrese in realizarea achizitiilor publice centralizate si lanseaza Licitatia deschisa - Acord-Cadru pentru articole de birotica, produse de papetarie si furnituri de birou.Initiativa infiintarii si operationalizarii unei Unitati de Achizitii Publice Centralizate (UCA) la nivel local in judetul Sibiu are printre obiectivele sale specifice asigurarea realizarii de achizitii publice in conditii de eficienta economica si sociala. Serviciile UCA vizeaza atat ... citeste toata stirea