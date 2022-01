Unitatile de invatamant in care rata de vaccinare este sub pragul de 60% vor face cursuri online

Sorin Cimpeanu, Ministrul Educatiei, a declarat ca in unitatile de invatamant unde rata de vaccinare este sub pragul de 60%, aflate in localitati cu incidenta peste trei la mie, elevii vor face cursuri online.Ministrul Cimpeanu a oferit exemplul orasului Bucuresti unde cele mai multe scoli au depasit rata de vaccinare de 60%, iar celelalte se afla aproape de nivelul mentionat."In Bucuresti din cele 655 de unitati de invatamant, la ultima raportare 57 de unitati erau sub 60%, unele destul de ... citeste toata stirea