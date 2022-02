Unul din doua teste facute in weekend a iesit pozitiv pentru SARS-CoV-2

De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 un numar de 72.980 de persoane, intre care72.156 de adulti si 824 de copii.In ultimele 72 de ore au fost confirmate 718 persoane, dintre care 96 s-au reinfectat.Pana duminica, au fost declarate vindecate 55.490 de persoane, iar 1.799 de persoane au decedat. In weekend au murit 11 persoane, din care patru erau vaccinateDuminica dimineata erau spitalizate 162 de persoane, dintre care la ATI ... citeste toata stirea