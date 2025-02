UPDATE/DEMISIE: Iohannis pleaca din functie pe 12 februarie. Declaratia Presedintelui Romaniei

In urma cu cateva minute, Klaus Iohannis si-a anuntat demisia. In cadrul unei declaratii de presa programata pentru ora 14:10, Presedintele Romaniei a facut anuntul. Vom reveni cu amanunte.UPDATE - Declaratia in integralitate"S-a pus in miscare procedura de suspendare a presedintelui. Este un demers inutil, pentru ca oricum, peste putine luni, plec din functie, dupa alegerea noului presedinte. Este un demers nefondat, pentru ca niciodata, repet, niciodata, n-am incalcat Constitutia, si este ... citește toată știrea