UPDATE O persoana incarcerata si alte patru grav ranite, in coliziunea dintre un TIR si doua autoturisme. Trafic blocat total pe DN1

Incidentul rutier de pe DN1, din Sibiu, a avut loc in noaptea de vineri spre duminica, 6/7 mai, la putin timp dupa miezul noptii, in zona Sarata. Update, ora 01:55 Echipajul de descarcerare a scos o femeie dintre fiarele contorsionate ale uneia dintre masini. Victima a fost predata, in stare de inconstienta, echipajului SMURD fiind intubata si transportata la spital. Celelalte patru persoane, toate constiente, au primit ingrijiri medicale si au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a ... citeste toata stirea