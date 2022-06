UPDATE Tragic accident pe DN1, la Sibiu, in zona Fantanita Haiducului. Un autoturism a intrat intr-un TIR

Accidentul rutier mortal s-a produs marti dupa-amiaza, 28 iunie, la km 292 al DN 1. O femeie si-a pierdut viata in urma coliziunii dintre cele doua autovehicule. Update, ora 14:28: Persoana care a murit in urma acestul incident avea 71 de ani si era din Avrig.Soferul camionului, un barbat in varsta de 59 de ani, tot din Avrig, a suferit o fractura la mana stanga, un traumatism cranio-cerebral si traumatism de torace.In urma impactului, autotrenul condus de acesta a parasit partea carosabila ... citeste toata stirea