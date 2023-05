Un urs a fost vazut in zona Aeroportului International Sibiu, iar autoritatile au emis, joi dimineata, un mesaj Ro-Alert.Cu o zi in urma, prezenta acestuia a fost semnalata cartierul Strand.A fost emis mesaj Ro-Alert, sibienii fiind sfatuiti sa evite zona si sa ramana in locuinte."In urma semnalarii prezentei unui urs in zona Aeroportului Sibiu, politistii din cadrul IPJ Sibiu acorda sprijin echipei de ... citeste toata stirea