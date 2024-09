Ursul a iesit, din nou, la plimbare in Avrig. O posibila rezolvare vine din Brasov

Miercuri in jurul amiezii, in urma unui apel de urgenta la 112, a fost semnalata prezenta unui urs pe raza localitatii Avrig. Potrivit reprezentantiilor ISU Sibiu, la fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD pentru a asigura masurile din competentele ISU Sibiu. De asemenea a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii de pe raza localitatii cu privire la prezenta animalelor in localitate.Un sanctuar nou dedicat ursilorO noua rezervatie dedicata ursilor va fi construita in Masivul ... citește toată știrea