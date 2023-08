Un alt volum important in intelegerea Evangheliei Maicii Domnului - asa cum ar trebui privite textele despre ea in cultura evlaviei crestine- este cel propus in urma cu ceva ni de Dl. Profesor Remus Rus, care asigura cuvantul inainte si traducerea: Fecioara Maria in literatura ortodoxa Veche Orientala (Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2017, 246 pg.) Chiar daca nu avem texte cu profund continut teologic ori a caror autenticitate este de netagaduit sunt mereu impresionat de recitirea- de data ... citeste toata stirea