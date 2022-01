USR propune preluarea fostei baze Tursib de catre municipalitate si deschiderea discutiei despre posibilele functiuni publice.Terenul pe care s-a aflat pana de curand autobaza Tursib reprezinta pentru Sibiu o ocazie rar intalnita pentru construirea unor obiective care sa aduca un plus valoare in comunitatea locala. In cazul multor proiecte din oras se reclama lipsa unui teren, dar in mod bizar, cand acesta este disponibil, este pus la vanzare, acesta fiind cazul terenului situat pe Calea ... citeste toata stirea