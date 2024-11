Utilajele de deszapezire, scoase pe strazile Sibiului din nou

Ca urmare a temperaturilor scazute si a precipitatiilor sub forma de ninsoare, echipele firmei care asigura deszapezire au iesit cu utilaje in teren.De la ora 01.30 din aceasta dimineata in teren au actionat 8 autospeciale care au imprastiat pana in prezent aproximativ 150 de tone de materiale antiderapante pe strazile din Sibiu."In contextul temperaturilor scazute din seara si noaptea trecuta, echipele firmei de deszapezire au iesit cu utilaje in teren de la ora 21.00, intervenindu-se cu 3 ... citește toată știrea