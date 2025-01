V-ati saturat de minus in termometre? Veti avea cu plus saptamana asta

Luni, temperaturile vor inregistra o usoara crestere, insa vremea se va mentine apropiata de normalul termic al perioadei in zonele cu ceata sau nebulozitate persistenta. Cerul va fi variabil, temporar noros. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in zonele montane, mai ales in a doua parte a intervalului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 9 grade, iar cele minime intre -4 si 0 grade. Pe arii restranse se va semnala ceata, asociata izolat cu burnita sau depuneri ... citește toată știrea