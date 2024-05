Va era dor de ploi? Vom avea din belsug, in ultima saptamana din mai

Ultima saptamana a lunii mai aduce ploi, aproape in fiecare zi. Temperaturile vor scadea usor si precipitatiile isi vor face simtita prezenta, atat in Sibiu, cat si in zonele montane. Vremea se va incalzi in weekend, dar si atunci sunt posibile scurte reprize de ploaie.Luni, vremea va fi temporar instabila in zonele montane si submontane, iar temperaturile diurne vor scadea usor fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, cu innorari mai accentuate dupa-amiaza, indeosebi la munte. Local la ... citește toată știrea