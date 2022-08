Vacanta de vis transformata in cosmar! O familie din Sibiu a ramas fara masina in Grecia

O familie din Sibiu care a plecat cu masina in Grecia se plange ca a ramas fara masina in timp ce se afla in concediu."Ma numesc Claudia Stanese, sunt cetatean roman, venit in concediu in Grecia. Prin acest mesaj doresc sa atrag atentia tuturor, turisti romani, straini, autoritati, asupra furturilor de masini apartinand turistilor straini, furturi care au loc pe teritoriul Greciei. Spun acest lucru din proprie experienta", spune femeia.Aceasta ne-a transmis experienta sa prin e-mail."Am ... citeste toata stirea