"Vaccinul natural" de la Talmacel. Traditia merge mai departe

Imediat dupa Boboteaza, de Sfantul Ioan, la Talmacel se sarbatoreste "Udatul Ionilor". In fiecare an, cei ce poarta prenumele Ioan, Ioana ori derivatele acestora sunt "botezati" in apa paraului ce strabate satul, indiferent de cat de frig e afara. Anul acesta, vremea blanda, cu temperaturi pozitive, i-a crutat pe protagonisti de neplacerile unui "botez" geros.Pe vremuri, cand temperaturile erau negative, era nevoie sa fie sparta gheata care se forma la suprafata apei, dar iarna cu temperaturi ... citeste toata stirea